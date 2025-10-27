Шведският актьор и музикант Бьорн Андресен е починал на 70-годишна възраст, предавакато се позовава наАндресен придобива международна слава след участието си в италианския филм "Смърт във Венеция“. По-късно той става герой на документалния филм "Най-красивото момче на света“.Роден през 1955 г., Андресен дебютира на екрана във филма на Рой Андерсон "Любовна история“ от 1970 г. Година по-късно италианският режисьор Лукино Висконти му възлага главната роля на Тадзио във филмовата адаптация на новелата на Томас Ман "Смърт във Венеция“. След излизането на филма Андресен постига световна слава и привлича огромно обществено внимание както с играта си, така и с впечатляващата си външност. Висконти е този, който го нарича "най-красивото момче на 20-ти век“.