Почина най-възрастният член на британското кралско семейство, Чарлз и Камила се прощават с херцогинята на Кент

© Бъкингамският дворец съобщи, че херцогинята на графство Кент Катрин е починала снощи (4 септември) в двореца “Кенсингтън". Това става ясно от съобщение на кралското семейство в Instagram.



Херцогиня Катрин беше най-възрастният член на кралското семейство - на 92 г. - омъжена за принц Едуард, херцогът на Кент, първи братовчед на покойната кралица Елизабет II, пишат от BBC.



"Крал Чарлз III и кралица Камила, заедно със всички членове на кралското семейство, се присъединиха към херцога на графство Кент, неговите деца и внуци, за да почетат подобаващо херцогинята и нейната отдаденост към поста ѝ", се посочва в съобщението.



Росица ЧИНОВА