Почина основателят на рок групата The Chills

© Основателят на новозеландската рок група The Chills - Мартин Филипс, почина на 61-годишна възраст, научи Sofia24.bg.



"С разбити сърца семейството и приятелите на Мартин Филипс искат да съобщят, че Мартин е починал неочаквано... Семейството моли за дискретност в момента“, се казва в изявление на групата в социалната медия X.



The Chills са новозеландска рок група, създадена през 1980 г. Мартин Филипс е основният певец, автор на песни и китарист. Той основава групата заедно със сестра си Рейчъл Филипс, която свири на клавишни инструменти. Другите попълнения са: Джейн Дод на бас, китариста Питър Гътеридж и барабаниста Алън Хейг.



В средата на 90-те години на миналия век те се таксуват като Martin Phillipps & the Chills. Техният албум от 1990 г. Submarine Bells има комерсиален успех, като британският музикален седмичник Melody Maker го нарича "магическо изживяване“. Успехът на групата замря по-късно през десетилетието.



Сред най-големите им хитове са Heavenly Pop Hit, Pink Frost, I Love My Leather Jacket и Kaleidoscope World.