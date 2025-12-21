Първият преводач на произведението на Джон Роналд Ройел Толкин "Хобитът, или Там и обратно" Наталия Рахманова почина на 96-годишна възраст. Това беше съобщено днес от телевизионния канал "78", цитиран от Известия.Рахманова е родена на 24 ноември 1930 г. в Ленинград. Като дете учи френски, немски в училище и английски в университета. След като завършва Филологичния факултет на Ленинградския университет, Рахманова започва да се занимава с литературни преводи. Първият ѝ публикуван превод е разказът на Клифърд Симак "Имало едно време на Меркурий" през 1957 г.През 1972 г., след като прочита "Хобит", тя превежда две глави, а през 1976 г. целият превод е публикуван като отделна книга.