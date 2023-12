Почина рок легенда от AC/DC

© Почина Колин Бърджис - оригиналният барабанист на AC/DC.



"С натъжено сърце съобщаваме за кончината на Колин Бърджис. Той беше първият ни барабанист и много уважаван музикант“, заявиха в изявление от рок групата.



Причината за смъртта му не беше разкрита, пише "Телеграф"



През 1973 г. Бърджис става член на AC/DC заедно с китаристите Ангъс и Малкълм Йънг, певеца Дейв Еванс и басиста Лари Ван Крийд.



Бърджис не се задържа много дълго, след като AC/DC пуснаха първия си хит "Can I Sit Next to You Girl" и направиха първия си концерт в нощен клуб в Сидни, Австралия.



В рамките на една година, Бърджис бе изритан, след като групата го обвини, че е бил пиян на сцената през 1974 г.



Барабанистът се опита да се спаси, като заяви, че някой е сипал нещо в питието му, но оправданието не бе чуто.



AC/DC го замениха с редица други барабанисти, включително дългогодишния член Фил Ръд. Групата дори презаписа "Can I Sit Next To You Girl" с Ръд на барабаните.



Бърджис също свири на барабани в популярна австралийска рок група - The Masters Apprentices, между 1968 и 1972 г. През 1988 г. той и другите членове на групата са въведени в австралийската Зала на славата.



Бърджис почина на 77 години.