Почина супермодел, разследват самоубийство

© Супермоделът Дейл Хадън почина на 76 години в дома на дъщеря си в Пенсилвания, като се предполага, че се е отровила с въглероден окис, съобщи Асошиейтед прес. Дейл Хадън е също така актриса и активистка, бивш модел на "Sports Illustrated", която се противопоставя на възрастовата дискриминация, когато се връща на работа, след като овдовява. След завръщането кариерата ѝ се променя и тя става говорител на зрелите жени.



Повиканата спешна помощ установява високо ниво на въглероден окис в дома, а полицията на градчето Соулбъри съобщава, че следователите са установили, че "неизправна изпускателна тръба на газовата отоплителна система е причинила изтичането на въглероден окис". Двама медици са откарани в болница заради излагане на въглероден окис, а един полицай е хоспитализиран в критично състояние.



Коя е Дейл Хадън



Като модел Хадън се появява на кориците на "Vogue", "Cosmopolitan", "Elle", "Esquire" през 70-те и 80-те години на миналия век. Тя участва в над 20 филма от 70-те до 90-те години на 20-и век, включително в "Куршуми над Бродуей" от 1994 г. с Джон Кюсак.



Хадън преустановява кариерата си след раждането на дъщеря си Райън в средата на 70-те години, но след смъртта на съпруга си през 1991 г. решава да се върне на работа. Тогава тя открива, че модната индустрия не е толкова дружелюбна. "Казаха ми: "На 38 години не си подходяща", обяснява Хадън пред в. "The New York Times" през 2003 г.



Работейки в рекламна агенция, Хадън започва да се свързва с козметични компании, като им казва, че има нарастващ пазар за продажба на козметични продукти на застаряващите хора от бейби бума. В крайна сметка тя сключва договор с "Clairol", след това с "Estée Lauder" и "L'Oreal", за които рекламира козметика против стареене повече от десетилетие. Тя също така води рубрики за красота в предаването "Ранното шоу" по телевизия CBS.



"Продължих да работя като модел, но по друг начин", казва тя пред в. "The Times". "Станах говорител на жените на моята възраст". През 2008 г. Хадън основава WomenOne - организация, която има за цел да разшири възможностите за образование на момичета и жени в маргинализирани общности, включително в Руанда, Хаити и Йордания.







Хадън е родена в Торонто и работи като модел още от тийнейджърска възраст, за да плаща уроците си по балет. Кариерата ѝ започва в канадската балетна трупа Les Grands Ballet Canadiens в Монреал, съобщава БТА.