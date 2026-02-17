Авторът на песните на Мадона, Синди Лоупър, Уитни Хюстън и носител на наградата "Грами“ Били Стейнберг почина в Лос Анджелис на 76-годишна възраст след борба с рака. Това съобщава неговият адвокат пред BBC.Семейството му го описва като "проницателен автор на текстове, предан съпруг, любящ баща и един от най-влиятелните музиканти на своето време“.Близките му споделят, че текстовете на Стейнберг често започвали като лични размисли, а след това се превръщали в химни, в които милиони хора се разпознавали."Животът на Били е свидетелство за вечната сила на добре написаната песен и идеята, че искреността, пренесена в музиката, може да ни преживее всички“, се посочва в изявлението им.Семейството подчертава, че за автора на хита "Like a Virgin“ по-важна от признанието е била връзката с публиката – "магията, когато тълпата пее текстове, които някога са съществували само в бележника му“.Били Стейнберг започва кариерата си в началото на 80-те години, като сътрудничи на вокалиста и автор на песни Том Кели. Дуото им написва няколко хита, които заемат високи места в класациите, и създава краткотрайната рок група i-Ten.Истинският успех идва за Стейнбъг през 1984 г. с песента на Мадона "Like a Virgin“. Тя оглавява американската класация Billboard Hot 100 и става заглавна песен на втория албум на певицата. Други известни творби на Стейнбъг са "True Colors“ на Синди Лоупър (1986), "So Emotional“ на Уитни Хюстън (1987) и "I Touch Myself“ на групата Divinyls (1990). Той също така пише песни за Рой Орбисън, Селин Дион и The Bangles.