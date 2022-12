© Instagram виж галерията На 81-годишна възраст почина модната дизайнерка Вивиан Уестууд. Скръбната вест бе съобщена в официалния ѝ Instagram профил.



Легендарната дизанерка е починала в дома си в Южен Лондон, като край нея са били най-близките й.



Коя е Вивиан Уестууд?



Родена във Великобротания, произлиза от работническата класа. В младежките си години започва да учи за бижутер, но след като преминава и през образователната сфера, се насочва към изкустовот.



Започва да създава дрехи с подчертан акцент върху идентичността. Успешно популяризира стиловете пънк и ню уейв.



Модните й ревюта носят обществени послания и неведнъж е заставала зад различни каузи.



Два пъти е обявявана за най-добър британски моден дизайнер.



Уестууд има две рицарски звания - Commander of British Empire, както и Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire. Легендата на дизайна носи титлата Dame и др.