New York Post.
Тя може да бъде уволнена за неприличното си поведение.
Полицейската служителка Дана Батино, която работи в 110-то полицейско управление в Елмхърст и е станала полицайка през април 2025 г., се появява в десетки неприлични снимки, на които разкрива най-интимните си части – докато се забавлява с неизвестна приятелка.
Експерти по правоприлагане заявяват, че 28-годишната Батино, която преди това е работила като медицински техник в пожарната служба на Ню Йорк, е на стандартен двугодишен изпитателен срок.
Някои модели в OnlyFans печелят хиляди долари седмично чрез абонаменти на сайта, където потребителите плащат такса за достъп.
Моделите могат да печелят пари и чрез интерактивни сесии на живо и да получават бакшиши.
Полицайка от Ню Йорк се показа гола в OnlyFans
