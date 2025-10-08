Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Полицията арестува 17-годишни за изнудване след кибератаката срещу детски градини във Великобритания
Автор: Росица Чинова 15:04Коментари (0)67
©
Двама 17-годишни младежи са били арестувани от полицията във връзка с кибератака срещу веригата детски ясли Kido в Лондон, при която бяха откраднати лични данни на хиляди деца, предава BBC

Лондонската полиция съобщава, че арестите са извършени на домашните адреси в град Бишъпс Стортфорд, графство Хартфордшир. Двамата са задържани по подозрение в компютърни престъпления и изнудване. Те са останали в ареста за разпит.

Според разследващите, хакерите са успели да откраднат снимките, имената и адресите на около 8000 деца, посещаващи заведения от веригата Kido. Сигналът за атаката е постъпил в полицията чрез службата за докладването на киберпрестъпления Action Fraud на 25 септември.

Кибератаката е била извършена с помощта на софтуер, като група, наричаща себе си Radiant. Хакерите са се опитали да изнудят Kido за около 600 000 паунда в биткойн. Те са публикували снимките и профилите на част от децата в тъмната мрежа в опит да изнудят веригата, ако откажат да им съдействат. 

Според полицията хакерите дори са се свързвали директно с родителите, за да ги информират за изтичането на данните. Общият брой публикувани профили е достигнал 20.

Уил Лайн, ръководител на отдела за икономически и киберпрестъпления към Лондоската полиция, коментира: "Разбираме, че подобни инциденти могат да предизвикат сериозно безпокойство, особено у родителите и настойниците. Тези арести са важна стъпка напред, но работата ни продължава, за да се гарантира, че виновните ще бъдат изправени пред съд".

От веригата детски градини Kido заявиха, че приветстват действията на полицията: "Сътрудничим изцяло с властите и оставаме ангажирани с подкрепата към семействата, колегите и общността ни".

Първоначално полицията съобщи, че е задържан 22-годишен мъж, но по-късно уточни, че става дума за 17-годишен.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе
Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе
10:43 / 06.10.2025
Доц. Георги Костов: "Елените" и Царево показват, че не се учим от грешките си
Доц. Георги Костов: "Елените" и Царево показват, че не се учим от грешките си
20:38 / 06.10.2025
Бащата на Сияна разкри: Албена Станчева е тежко пострадалата млада жена от ралито до Варна
Бащата на Сияна разкри: Албена Станчева е тежко пострадалата млада жена от ралито до Варна
17:07 / 06.10.2025
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
12:18 / 08.10.2025
Кеворк Кеворкян: Хубавци мамини, дето се упражняват от години да съсипват всичко, до което се допрат
Кеворк Кеворкян: Хубавци мамини, дето се упражняват от години да съсипват всичко, до което се допрат
12:01 / 06.10.2025
ЕС променя правилата за преминаване на границите, как ще работи процедурата от 12 октомври
ЕС променя правилата за преминаване на границите, как ще работи процедурата от 12 октомври
12:08 / 06.10.2025
Спортният директор на трагичното рали във Варна: Не знам как хората са се озовали на това място
Спортният директор на трагичното рали във Варна: Не знам как хората са се озовали на това място
08:56 / 06.10.2025
Актуални теми
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Кабинетът "Желязков"
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: