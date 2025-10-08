ЗАРЕЖДАНЕ...
|Полицията арестува 17-годишни за изнудване след кибератаката срещу детски градини във Великобритания
Лондонската полиция съобщава, че арестите са извършени на домашните адреси в град Бишъпс Стортфорд, графство Хартфордшир. Двамата са задържани по подозрение в компютърни престъпления и изнудване. Те са останали в ареста за разпит.
Според разследващите, хакерите са успели да откраднат снимките, имената и адресите на около 8000 деца, посещаващи заведения от веригата Kido. Сигналът за атаката е постъпил в полицията чрез службата за докладването на киберпрестъпления Action Fraud на 25 септември.
Кибератаката е била извършена с помощта на софтуер, като група, наричаща себе си Radiant. Хакерите са се опитали да изнудят Kido за около 600 000 паунда в биткойн. Те са публикували снимките и профилите на част от децата в тъмната мрежа в опит да изнудят веригата, ако откажат да им съдействат.
Според полицията хакерите дори са се свързвали директно с родителите, за да ги информират за изтичането на данните. Общият брой публикувани профили е достигнал 20.
Уил Лайн, ръководител на отдела за икономически и киберпрестъпления към Лондоската полиция, коментира: "Разбираме, че подобни инциденти могат да предизвикат сериозно безпокойство, особено у родителите и настойниците. Тези арести са важна стъпка напред, но работата ни продължава, за да се гарантира, че виновните ще бъдат изправени пред съд".
От веригата детски градини Kido заявиха, че приветстват действията на полицията: "Сътрудничим изцяло с властите и оставаме ангажирани с подкрепата към семействата, колегите и общността ни".
Първоначално полицията съобщи, че е задържан 22-годишен мъж, но по-късно уточни, че става дума за 17-годишен.
