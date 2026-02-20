Sky News.
Полицаите претърсиха имението Уиндзор и имота Ууд Фарм в частното имение Сандрингъм на краля в Норфолк, където живееше Андрю, който е бил търговски пратеник между 2001 и 2011 г.
Полицията на Темз Вали заяви, че детективите ще продължат претърсването на бившия му дом Роял Лодж в имението Уиндзор.
Полицията добави, че претърсването на имота в Норфолк – дома на Андрю в имението Сандрингъм – вече е приключило.
Андрю напусна полицейското управление в Айлшам, Норфолк, едва около 19:00 часа местно време снощи (19 февруари). Той бе сниман с бледо лице и изглежда се опитва да се скрие от камерите.
Полицията продължава претърсванията в резиденциите на Андрю
/
От Английската гражданска война насам: Андрю е първият арестуван представител на британското кралско семейство
19.02
/
Арестуваха принц Андрю
19.02
Министерството на правосъдието на САЩ публикува списък с 300 известни личности, попаднали в досиетата на Епстийн
16.02
16.02
Министерството на правосъдието на САЩ публикува списък с 300 известни личности, попаднали в досиетата на Епстийн
16.02
16.02
Саудитскaта Midad Energy подписа споразумение с "Лукойл" за закупуване на чуждестранните активи на руската компания
13.02
13.02
Боби Бобев: За няколко часа косовският парламент свърши това, което не можеше да направи месеци наред
12.02
12.02
Керемедчиев за Мюнхенската конференция: Марко Рубио като ръководител на американската делегация сигнализира за промяна в тона на Вашингтон
12.02
12.02
Андрю е върнал на Норвегия държавния орден за специални заслуги
18:33 / 19.02.2026
18:33 / 19.02.2026
Арестуваха принц Андрю
12:53 / 19.02.2026
САЩ осъдиха българин, изнасял незаконно електронни компоненти за ...
22:25 / 18.02.2026
22:25 / 18.02.2026
Снежна буря парализира Румъния
17:01 / 18.02.2026
Заплата от близо 7000 евро: ЕС поднови конкурс, който предлага ра...
11:36 / 18.02.2026
11:36 / 18.02.2026
Нападение с нож в Сидни, един човек е убит, двама са в критично с...
17:35 / 17.02.2026
17:35 / 17.02.2026
