След като Андрю Маунтбатън-Уиндзор бе освободен от ареста, полицията ще продължи претърсването на бившия му дом в Бъркшир, предава Sky News.

Полицаите претърсиха имението Уиндзор и имота Ууд Фарм в частното имение Сандрингъм на краля в Норфолк, където живееше Андрю, който е бил търговски пратеник между 2001 и 2011 г.

Полицията на Темз Вали заяви, че детективите ще продължат претърсването на бившия му дом Роял Лодж в имението Уиндзор.

Полицията добави, че претърсването на имота в Норфолк – дома на Андрю в имението Сандрингъм – вече е приключило.

Андрю напусна полицейското управление в Айлшам, Норфолк, едва около 19:00 часа местно време снощи (19 февруари). Той бе сниман с бледо лице и изглежда се опитва да се скрие от камерите.