|Полицията в Ню Йорк спря и Ердоган заради кортежа на Тръмп
Както отбелязва агенцията, Ердоган заедно с делегацията си е трябвало да чака на улицата, докато мине кортежът на Тръмп.
На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как турският лидер чака на улицата, заобиколен от охраната си, а полицаите не позволяват на голямата тълпа да премине по улицата.
На видеото Ердоган изглеждаше видимо раздразнен.
"Фокус" припомня, че заради кортежа на Тръмп нюйоркската полиция спря и френския президент Еманюел Макрон, но френският използва случая, за да се обади на Доналд Тръмп.
Огромен пожар бушува в защитената местност "Калимок – Бръшлен"
16:52 / 22.09.2025
