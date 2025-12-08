Politico. За финансов пакет от 210 милиарда евро за България това би означавало финансова гаранция в размер на 1,2 милиарда евро, става ясно от графиката представена от брюкселската медия.
Европейската комисия е представила на дипломатите миналата седмица тези зашеметяващи суми, след като обяви заем за репарации за Украйна в размер на 165 милиарда евро, използвайки паричната стойност на замразените руски активи.
Гаранциите, които ще бъдат разпределени пропорционално между страните от блока, са необходими, за да се осигури одобрение на заема от премиера Барт Де Вевер. Белгийският лидер се противопостави на използването на суверенни руски активи поради опасения, че в крайна сметка само неговата страна може да бъде задължена да върне парите на Москва. Около 185 милиарда евро от замразените руски активи се управляват от финансовия депозитар Euroclear, базиран в Брюксел, а други 25 милиарда евро са разпръснати из блока в частни банкови сметки.
Общите суми за всяка страна обаче могат да се увеличат, ако страни, близки до Кремъл, като Унгария, откажат да се присъединят към инициативата – въпреки че страни извън ЕС могат да помогнат, ако решат, като покрият част от общата гаранция. Норвегия беше обсъждана като възможен кандидат, докато финансовият министър Йенс Столтенберг не се дистанцира от идеята.
Украйна е изправена пред бюджетен дефицит от 71,7 милиарда евро през следващата година и ще трябва да започне да съкращава публичните разходи от април, освен ако не постъпят нови средства. В петък Унгария наложи вето върху емитирането на нов дълг на ЕС за запълване на бюджетния дефицит на Киев, като постави на лидерите отговорността да убедят Де Вевер да подкрепи използването на руски активи, когато лидерите на ЕС се срещнат на 18 декември, вместо да се обръщат към собствените си национални хазни.
Германският канцлер Фридрих Мерц беше в Брюксел в петък вечерта, за да увери Де Вевер, че Германия ще предостави 25% от гаранцията, което е най-голямата част от всички страни.
