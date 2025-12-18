Очаква се американски и руски представители да се срещнат в Маями този уикенд, за да обсъдят прекратяването на войната между Киев и Москва, пише, позовавайки се на свои източници.Очаква се американската администрация да представи резултатите от последния кръг от преговорите в Берлин с украинската страна за мирен план на руски представители на срещата и да се опита да убеди руското правителство да се съгласи с преработено предложение за прекратяване на войната.Според един от източниците се очаква руската делегация да включва Кирил Дмитриев, ръководител на руския суверенен фонд. Американската страна ще бъде представена от специалния пратеник на администрацията на Тръмп Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър.Очаква се украинска делегация, водена от съветника по националната сигурност Рустем Умеров, също да пристигне в Маями по-късно тази седмица за разговори с американската делегация.В момента няма планове за тристранна среща между американски, украински и руски представители, съобщиха източници отпредСАЩ обявиха, че планират да свикат група военни представители в подкрепа на Украйна в близко бъдеще, за да уточнят техническите подробности относно сигурността и територията. Преговорите между САЩ и Русия в Маями вероятно ще бъдат отделно събитие, смятаЕвропейските лидери прекараха голяма част от последните две седмици, опитвайки се да се споразумеят за конкретни гаранции за сигурност за Киев, включително демилитаризирана зона по настоящата фронтова линия и ангажименти за обучение на войски за обучение на украинските сили и наблюдение с миротворчески сили на евентуално прекратяване на огъня.Един европейски служител, пожелал анонимност, заяви, че коалиционните сили вероятно ще бъдат натоварени със задачата да използват самолети и дронове за наблюдение на фронтовата линия, докато някои войски ще бъдат разположени в Западна Украйна, "за да помогнат за възстановяването на Въоръжените сили на Украйна, а не да служат на фронтовата линия“.Британският министър на отбраната Джон Хийли заяви вчера, че преговорите за прекратяване на войната на Русия в Украйна напредват. Според него те са по-напреднали от всякога от началото на войната.Междувременно руският президент Владимир Путин обяви, че Русия няма да се откаже от целите си да завземе територия в Украйна и ще я постигне по дипломатически или военен път. Той също така заяви, че Русия има капацитета да увеличи темпото на офанзивата си в ключови райони.