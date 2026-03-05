Politico.
Според изданието, Централното командване на САЩ е поискало от Пентагона да изпрати повече офицери от военното разузнаване в щаба си в Тампа, Флорида, за да подкрепят операциите срещу Иран за поне 100 дни, но вероятно до септември.
В същото време, бързането за привличане на хора и ресурси, които обикновено се организират много преди военните действия на САЩ, подчертава, че екипът на Тръмп не е предвидил напълно мащабните последици от войната, която е започнал заедно с Израел.
"Виждаме напълно спонтанна операция, при която изглежда никой всъщност не е разбирал или вярвал, че военните действия са неизбежни. Все едно са се събудили в събота сутрин и са решили да започнат война", каза Джералд Файерщайн, бивш висш американски дипломат, занимаващ се с въпросите на Близкия изток.
Пентагонът също се опитва да изпрати повече средства за противовъздушна отбрана в региона, особено по-компактни и евтини системи за борба с дронове, които агенцията разработва през последните няколко години, каза служителят.
Припомняме, че мащабна военна операция на САЩ и Израел срещу Иран започна на 28 февруари.
Politico: САЩ се подготвят конфликтът с Иран да продължи 100 дни или повече
©
Още по темата
/
Финансист: Какво би станало, ако след три месеца цената от 85 е 120 долара, а ние не сме купили и чакаме да ни свърши евтиният петрол?
05.03
Министерството на туризма с информация за извеждането на сънародниците ни от Обединените арабски емирства
05.03
"При извънредно положение винаги се евакуират първо жените и децата": Костадинов с остра критика към действията на правителството
05.03
Експерт: От първата оценка, която даде Съветът по сигурността при служебния премиер, личат много сериозни дефекти
05.03
МВнР с актуална информация за операциите по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран
05.03
Иран заплаши ЕС, че ще плати висока цена, ако остане безмълвен по отношение на атаката на САЩ и Израел
05.03
Собственик на бензиностанция в Русе: Повишението на горивата за четири дни е около 14 евроцента на литър
05.03
Още от категорията
/
Ирански дронове атакуваха QatarEnergy: 20% от световния пазар на втечнен природен газ е застрашен
03.03
"Третата световна война почти започна": Медведев заяви, че САЩ се държат като "свине, които са лишени от коритото си"
02.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тръмп би искал лично да участва в определянето на новия върховен ...
21:52 / 05.03.2026
Анализаторът Диана Хусеин: Войната ще спре тогава, когато иранцит...
20:47 / 05.03.2026
Стоматолог от Израел: Воюваме за целия свят
12:54 / 05.03.2026
Ударите в Иран изстреляха цените на природния газ в Европа към въ...
08:54 / 05.03.2026
AFP: Турция не е била целта на иранската балистична ракета, ударъ...
15:50 / 04.03.2026
НАТО осъди атаките на Иран срещу Турция
15:10 / 04.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.