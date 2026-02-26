Politico, като се позовава на източници от Белия дом.
Част от обсъждащите ситуацията около Иран съветници на Доналд Тръмп са на мнение, че евентуална атака от Израел ще накара Иран да отговори, което би накарало повече американци да подкрепят намесата на САЩ в конфликта.
Според скорошно проучване американските граждани, и републиканците в частност, подкрепят смяната на режима в Иран, но не искат това да става с цената на жертви от страна на САЩ. Това означава, че екипът на Тръмп обмисля как още да оправдае евентуалния военен удар, освен с разрушаването на иранската ядрена програма.
Според Politico надеждите за постигане на дипломатическо решение намаляват все повече и затова се обсъждат варианти кога и как да бъде ударен Иран. Източници на изданието прогнозират, че е много вероятно военната атака да е съвместна между САЩ и Израел.
В официална позиция от Белия дом отново са заявили, че само Доналд Тръмп знае какво ще направи, допълва Politico.
