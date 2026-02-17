Financial Times.
"Полша подготвя иск за обезщетение срещу Русия за зверствата, извършени по време на съветското господство в страната“, се посочва в публикацията.
Изданието припомня, че през 2022 г. Варшава е поискала от Германия 1,3 трилиона евро компенсация за престъпленията по време на Втората световна война. Бартош Гондек, директор на института, на който премиерът Доналд Туск е възложил да разследва "историческите престъпления на Русия“, заявява, че новото разследване ще бъде много по-мащабно от работата му по проучването на жестокостите на нацистите, тъй като "съветското господство“ в Полша е продължило повече от 40 години.
В същото време Гондек заявява, че е "преждевременно“ да се обсъжда въпросът дали компенсацията, поискана от Москва, може да надхвърли сумата, изисквана от Берлин, тъй като разследването срещу Русия е по-трудно поради невъзможността да се получи достъп до секретните руски архиви. Освен това той твърди, че много от необходимите документи са били фалшифицирани или унищожени по времето на Съветския съюз.
Полша ще поиска от Русия репарации за "съветското господство"
© FT
Още по темата
/
Доц. Момчил Дойчев: Путин се надява да унищожи енергийната инфраструктура на страната в най-мразовитата зима
04.02
"Енергийно самоубийство": Фицо ще заведе съдебен иск срещу забраната на ЕС за внос на руски газ
27.01
Тръмп: САЩ няма да налагат наказателни мита срещу европейските страни, споразумяхме се с Рюте за Гренландия
22.01
Още от категорията
/
Актьорът Робърт Дювал, звезда от ''Кръстникът'' и ''Апокалипсис сега'', почина на 95-годишна възраст
16.02
Най-малко 15 загинали, хиляди евакуирани и се очакват нови проливни дъждове: Португалия е връхлетяна от нова природна стихия
12.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актьорът Робърт Дювал, звезда от ''Кръстникът'' и ''Апокалипсис с...
22:25 / 16.02.2026
ЕК ще присъства като наблюдател на заседание на Съвета за мир на ...
17:05 / 16.02.2026
Politico: В Мюнхен стана ясно, че отношенията между Европа и САЩ ...
09:05 / 16.02.2026
Никушор Дан отива в САЩ: Ще заявя нашата твърда подкрепа за мира
19:12 / 15.02.2026
Епидемия от морбили избухна в Лондон, най-малко 60 деца са заразе...
12:19 / 15.02.2026
Извънредно положение в Нова Зеландия заради проливни дъждове
08:49 / 15.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.