Полша подготвя иск за "репарации" срещу Русия за последиците от "съветското господство". За това пише Financial Times.

"Полша подготвя иск за обезщетение срещу Русия за зверствата, извършени по време на съветското господство в страната“, се посочва в публикацията.

Изданието припомня, че през 2022 г. Варшава е поискала от Германия 1,3 трилиона евро компенсация за престъпленията по време на Втората световна война. Бартош Гондек, директор на института, на който премиерът Доналд Туск е възложил да разследва "историческите престъпления на Русия“, заявява, че новото разследване ще бъде много по-мащабно от работата му по проучването на жестокостите на нацистите, тъй като "съветското господство“ в Полша е продължило повече от 40 години.

В същото време Гондек заявява, че е "преждевременно“ да се обсъжда въпросът дали компенсацията, поискана от Москва, може да надхвърли сумата, изисквана от Берлин, тъй като разследването срещу Русия е по-трудно поради невъзможността да се получи достъп до секретните руски архиви. Освен това той твърди, че много от необходимите документи са били фалшифицирани или унищожени по времето на Съветския съюз.