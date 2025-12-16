Сподели close
Полските служби за сигурност задържаха студента Матеуш В., който е заподозрян в подготовка на "масово нападение“ на коледен панаир, съобщи говорителят на полските специални служби Яцек Добржински, предава Reuters.

В публикация на платформа X, Добржински заявява, че студентът от Католическия университет в Любляна, Матеуш В., е заподозрян в планиране на атака с експлозиви, както и в присъединяване към терористичната организация "Ислямска държава“.

"Целта на престъплението е била да се сплашат много хора и да се подкрепи "Ислямска държава". По време на разследването служители на Агенцията за вътрешна сигурност са иззели носители на данни и предмети, свързани с исляма“, коментира Добржински.

Прокуратурата обвинява Матеуш В. в "предприемане на подготвителни действия за извършване на терористична атака, която е могла да доведе до смъртта или тежките наранявания на много хора“.

"Освен това, той е предприел стъпки за установяване на контакт с терористична организация, включително получаване на нейната подкрепа за извършване на нападението “, се посочва в изявлението.

Заподозреният е задържан под стража за срок от три месеца.