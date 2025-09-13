Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Полският посланик в България: Руските дронове са провокация
Автор: Екип Ruse24.bg 11:19Коментари (0)80
© NOVA
След атаката с руски дронове във въздушното пространство на Полша стана ясно, че не става въпрос за случайност, а за сериозна провокация. Това заяви посланикът на Полша в България Мачей Шимански. 

Шимански даде ясна оценка за събитията от последните дни, при които Полша временно затвори въздушното си пространство и летището във Варшава, след като бе засечено навлизане на около 19 дрона, за които Беларус е подала предупреждение предварително.

 "Тези дронове не носеха експлозиви, но бяха снабдени с големи резервоари за гориво – с ясната цел да могат да стигнат по-далеч“, заяви посланикът. По думите му ситуацията е "урок“ за Полша и съюзниците ѝ.

Мачей Шимански подчерта, че помощта на съюзниците от НАТО е била ключова за неутрализирането на заплахата. Той изтъкна ролята на Нидерландия, която е изпратила самолети, за да свалят руските дронове. Помогнали са също Франция, Италия и Германия, добави той в ефира на NOVA.

По отношение на позицията на американския президент Доналд Тръмп, посланикът каза: "Тръмп се опитва да смири Русия, вярвайки, че Путин ще прояви разум“.

Според Шимански Европа е реагирала твърде късно на агресивното поведение на Русия. "Трябваше да бъдат взети по-сериозни мерки още преди години. Сега плащаме цената – висока, и не само финансова“, каза той, визирайки временното затваряне на варшавското летище и необходимостта от засилени отбранителни действия.

Полша работи активно с Украйна по подобряване на защитата срещу дронове. Посланикът разкри, че външният министър на Полша Радослав Шикорски е бил в Киев, където е финализирал споразумение за обмяна на опит и технологии.

"От месеци работим в тази посока “, подчерта Шимански.

Полският посланик отбеляза, че макар Русия в момента да е значително отслабена, опасността от нови провокации не е отпаднала: "Истинска война няма да започне, но не изключвам изпращането на дронове с експлозиви в бъдеще".

Той допълни, че по суша и въздух НАТО има огромно преимущество, но малките дронове остават сериозно предизвикателство.

Още по темата: общо новини по темата: 3536
12.09.2025 »
12.09.2025 »
11.09.2025 »
11.09.2025 »
11.09.2025 »
11.09.2025 »
предишна страница [ 1/590 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Пореден тото милионер в България 
Пореден тото милионер в България 
22:41 / 11.09.2025
Иван Савов: Случаят с пребития директор на полицията в Русе се превърна в поредната сапунена опера
Иван Савов: Случаят с пребития директор на полицията в Русе се превърна в поредната сапунена опера
22:26 / 11.09.2025
Слави Трифонов: Фейсбукът си е мой и няма да мълча!
Слави Трифонов: Фейсбукът си е мой и няма да мълча!
21:31 / 11.09.2025
Протест в Русе с искане за оставката на Кожухаров и свобода за четиримата младежи
Протест в Русе с искане за оставката на Кожухаров и свобода за четиримата младежи
18:50 / 11.09.2025
Видео от убийството на млада украинка разпали дебатите за престъпността в САЩ
Видео от убийството на млада украинка разпали дебатите за престъпността в САЩ
15:31 / 11.09.2025
ПП-ДБ иска изслушване на Митов и главсека на МВР заради бития полицейски шеф в Русе
ПП-ДБ иска изслушване на Митов и главсека на МВР заради бития полицейски шеф в Русе
10:15 / 11.09.2025
Близки на задържаните момчета в Русе, искат ново разглеждане на доказателствата
Близки на задържаните момчета в Русе, искат ново разглеждане на доказателствата
20:35 / 11.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
51-ото Народно събрание
Войната в Украйна
Почина Джорджо Армани
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: