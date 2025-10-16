CBS News.
Кадри с дрон, заснети от фотографа Вадим Махоров, показват как мечките се настаняват удобно в останките на метеорологичната станция от съветската епоха на остров Колючин. Малкият остров е на около 11 километра от брега на полуостров Чукотка, който е с лице към Аляска, съобщава Associated press. Станцията е била изоставена през 90-те години на миналия век, след разпадането на Съветския съюз, съобщава BBC.
Махоров е използвал дрон, за да заснеме пейзажа на острова, когато е попаднал на мечките, пише той в публикация във Facebook. Снимките показват как животните почиват на верандите и гледат прес прозорците на станцията.
"Мечките познават чувството за комфорт и уют", казва Махоров в публикацията. "Те възприемат домовете си като подслон."
"Полярните мечки са изключително опасни хищници, но защо изглеждат толкова сладки и дружелюбни на снимките?", добави той в друга публикация.
Това не е първият път, в който полярните мечки са заинтригувани от човешките селища. През 2016 г. група от седем мечки обсадиха петима изследователи в метеорологична станция на руския остров в Арктика.
Гладните полярни мечки също са се приближавали до жилищни райони и дори до летища, докато търсят храна. Животните се считат за защитен вид и рядко представляват заплаха за хората, но могат да бъдат смъртоносни.
Повишаването на температурите в Арктика променя поведението на полярните мечки, съобщават експерти пред медията. Учени от Polar Bear International съобщават, че топенето на морския лед и други промени в околната среда държат мечките по-близо до хората и по-далеч от леговищата на тюлените, които обикновено ловуват. Видът също така претърпява загуба на генетично разнообразие, тъй като се кръстосва помежду си в борбата си за оцеляване. Проучване от 2020 г. установи, че полярните мечки може да изчезнат до 2100 г.
