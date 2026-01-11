Сподели close
Близкият до президента на САЩ Доналд Трамп конгресмен-републиканец Линдзи Греъм направи изявление, което намеква за възможността за пряка намеса на САЩ в ситуацията.

В социалната мрежа X той публикува пост, в който се обърна към иранския народ:

"КЪМ ИРАНСКИЯ НАРОД: дългият ви кошмар скоро ще приключи. Вашата смелост и решимост да сложите край на потисничеството са забелязани от президента на САЩ и всички, които обичат свободата.

Когато президентът Тръмп заявява "Да направим Иран отново велик", това означава, че протестиращите в Иран трябва да надделеят над аятолаха. Това е най-ясният сигнал досега, че президентът Тръмп разбира, че Иран никога няма да бъде велик, докато аятолахът и неговите поддръжници са на власт.

На всички, които се жертват в Иран, Бог да ви благослови. Помощта е на път".

"ФОКУС" припомня, че малко по-рано американският президент Доналд Тръмп публикува кратко съобщение в Truth Social, в което заяви: "САЩ са готови да помогнат".