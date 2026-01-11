"Помощта е на път": Линдзи Греъм обяви скорошния "край на кошмара" в Иран
©
В социалната мрежа X той публикува пост, в който се обърна към иранския народ:
"КЪМ ИРАНСКИЯ НАРОД: дългият ви кошмар скоро ще приключи. Вашата смелост и решимост да сложите край на потисничеството са забелязани от президента на САЩ и всички, които обичат свободата.
Когато президентът Тръмп заявява "Да направим Иран отново велик", това означава, че протестиращите в Иран трябва да надделеят над аятолаха. Това е най-ясният сигнал досега, че президентът Тръмп разбира, че Иран никога няма да бъде велик, докато аятолахът и неговите поддръжници са на власт.
На всички, които се жертват в Иран, Бог да ви благослови. Помощта е на път".
"ФОКУС" припомня, че малко по-рано американският президент Доналд Тръмп публикува кратко съобщение в Truth Social, в което заяви: "САЩ са готови да помогнат".
Още по темата
Още от категорията
/
Мицкоски: Тезите, че българите искат пълно предефиниране на македонската идентичност, се потвърждават
07.01
Мицотакис привества предложените от ЕК допълнителни 45 млрд. евро за фермерите, продължават опитите за край на блокадите
07.01
Доц. Шаламанов: Нефинализираното споразумение за сигурност поставя България в неизгодна позиция спрямо отбранителното сътрудничество с Украйна
06.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Австрийските авиолинии спират полетите до Техеран поради "текущат...
23:00 / 10.01.2026
Тръмп: САЩ са готови да помогнат на иранците да постигнат свобода...
21:57 / 10.01.2026
Фон дер Лайен: Европа напълно подкрепя протестиращите в Иран
20:55 / 10.01.2026
Стрелец уби шестима при стрелби на три различни места в щата Миси...
20:55 / 10.01.2026
Актьорът Джан Яман е задържан в Истанбул при операция срещу употр...
17:19 / 10.01.2026
Експерт по сигурността: НАТО не може да оцелее, ако САЩ действат ...
14:58 / 10.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.