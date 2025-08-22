ЗАРЕЖДАНЕ...
|Популярен стриймър почина по време на живо излъчване
46-годишният Рафаел Гравен, известен онлайн като Жан Порманов или JP, е един от най-големите стриймъри във Франция на платформата Kick и почина в понеделник.
Прокуратурата в Ница съобщи, че е започнато разследване на смъртта му и е разпоредена аутопсия. Според предварителните резултати смъртта на Порманове не е причинена от травматично нараняване и "не е свързана с участието на трета страна“. Досега властите не са повдигнали обвинения, свързани със смъртта на Порманове.
46-годишният геймър беше изградил последователи, наброяващи над един милион на различни платформи, стриймвайки, докато играе видеоигри. Той често се е появявал в екстремни предизвикателства, където други стриймъри са го нападали или унижавали.
