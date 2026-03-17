Унгарският гигант сред нискотарифните авиокомпании Wizz Air и British Airways удължават преустановяването на полетите си до и от Тел Авив, тъй като летище "Бен Гурион“ остава затворено за чуждестранни авиокомпании на фона на войната с Иран, предава The Times of Israel.

Wizz Air съобщава, че ще удължи отмяната на полетите си до 7 април, вместо до 29 март, както беше обявено по-рано. Нискотарифният превозвач беше на път да създаде оперативен авиационен център в Израел още през април, което би могло да засили конкуренцията и да понижи изключително високите цени на билетите.

Позовавайки се на "продължаващата несигурност на ситуацията в Близкия изток и нестабилността във въздушното пространство“, British Airways отлага възобновяването на полетите до 1 юни. Авиокомпанията отменя също така всички полети от и до Аман, Бахрейн и Дубай.