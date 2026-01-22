Independent.
"Влакът не се е преобърнал, нито е дерайлирал“, заяви говорителят на спешната помощ в област Мурсия.
Испанският железопътен оператор Adif съобщи в социалната мрежа X, че движението по тази линия е прекъснато поради "нарушение на инфраструктурния габарит от кран, който не принадлежи на железопътната компания“, без да даде повече подробности.
ФОКУС припомня че само преди дни дерайлирането на два високоскоростни влака причини смъртта на над 40 души, а други 150 бяха ранени.
А през вчерашния ден влак дерайлира близо до Барселона. Местни медии съобщиха, че машинистът е загинал в инцидента, а други петима са тежко ранени.
Пореден влаков инцидент в Испания
