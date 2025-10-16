ЗАРЕЖДАНЕ...
Поредна жена е убита вследствие на домашно насилие
По данни на прокуратурата, обявени днес, инцидентът е станал през нощта на 14 срещу 15 октомври в общото жилище на двойката в село Вулкан, окръг Брашов. Според разследващите, мъжът е нападнал 30-годишната си приятелка и я е наръгал с нож, намерен на мястото на престъплението.
След подаден сигнал органите на реда са пристигнали на място, където са открили тялото на жената. Извършителят е бил задържан и по-късно изправен пред съд.
Съдия от Брашов е постановил мярка за задържане под стража за 30 дни. От прокуратурата уточняват, че мъжът е рецидивист, осъждан преди около десет години за опит за убийство, както и за други престъпления, свързани с насилие и имуществени посегателства.
Разследването се води под надзора на Окръжната прокуратура в Брашов, пише Agerpres.
