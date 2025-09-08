ЗАРЕЖДАНЕ...
|Поредно силно земетресение в Турция, хора прекараха нощта навън
Към момента няма информация за нанесени щети и жертви.
По думите на министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая AFAD и други екипи за спешна помощ са изпратени в окръг Балъкесир след земетресението.
Хиляди хора в Балъкесир и в Съндърга са прекарали нощта навън поради опасения от нови трусове, съобщават турските медии.
Още едно дете е било свидетел на побоя над шефа на МВР в Русе
12:12 / 06.09.2025
12:12 / 06.09.2025
