Поредно земетресение в Турция

© Земетресение с магнитуд 4,4 по Рихтер е регистрирано в 05:46 ч. в района на град Съндъргъ, окръг Балъкесир (Западна Турция), съобщи турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).



Трусът е регистриран на дълбочина 10,12 километра.



Към момента няма данни за пострадали хора и материални щети.



Припомняме, че това е поредният силен трус в Съндъргъ, след като на 10 август трус от 6,1 по скалата на Рихтер доведе до срутване на сгради и причини смъртта на един човек, който остана затрупан под развалините, а друг почина, след като върху него се срути част от джамия, която беше пострадала. 29 души бяха ранени.