Посланикът на ЕС в РСМ: Пътят на Скопие е ясно определен - конституционни изменения
©
"Ако поетите ангажименти бъдат изпълнени, ЕС е готов да започне преговори с Република Северна Македония много бързо. Готови сме за това и не мисля, че трябва да чакаме повече, а да направим тази решаваща стъпка, за да продължим напред".
Рокас добавия, че ЕС е наясно с разочарованията на македонските граждани по пътя към членство, но също така, че Брюксел остава надежден партньор за страната.
Основна "спънка" пред правителството в Скопие се оказа решението РСМ българите да бъдат вписани в конституцията на страната.
Още по темата
/
Любчо Нешков: По време на предизборната си кампания Мицкоски променяше устройството на България
04.11
Марта Кос не иска да е комисарят, въвел "троянски кон": За бъдещите членове на ЕС - пробен период с възможност за изключване от Съюза
04.11
Силяновска иска от Фон дер Лайен "креативни решения", за да се справи с "пречките" от страна на София
16.10
Опозицията в РСМ: Ако Македония не се присъедини към ЕС, част населението ще отидат в България, други в Албания
25.09
Боби Бобев: Албания демонстрира сериозен напредък и успешно придвижване към пълна европейска интеграция
12.09
Георг Георгиев пред българските дипломати: Европейската интеграция на региона остава наш стратегически приоритет
22.07
Президентът Радев: Това не е двустранен проблем, а на Северна Македония! Да изпълни Копенхагенските критерии най-сетне
15.07
Още от категорията
/
Торнадо удари Корфу
10:24
35 загинали, стотици ранени и сняг над 4 метра: Северна Япония очаква още по-силни снеговалежи
04.02
Руското разузнаване, Зеленски, Бил Гейтс и Тръмп: Какви тайни разкриха новите "документи на Епстийн"
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Euroclear ще даде на Украйна 3,3 млрд. евро приходи от замразенит...
13:23 / 04.02.2026
Сейф ал Ислам е бил убит в Либия
22:40 / 03.02.2026
Руското разузнаване, Зеленски, Бил Гейтс и Тръмп: Какви тайни раз...
21:41 / 03.02.2026
Името на Зеленски също изкочи във файловете "Епстийн"
16:46 / 03.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.