Посланикът на Полша: Руснаците ни накараха да бъдем по-въоръжени, да мислим повече за защита
Автор: Екип Ruse24.bg 19:31
© Bulgaria ON AIR
Абсолютна провокация и същевременно тест. Така посланикът на Полша у нас н. пр. Мачей Шимански коментира темата с руските дронове над Полша и операцията по неутрализирането им.

"Това е тест колко сме сплотени в НАТО, дали ще реагираме, дали Полша ще остане сама. Този тест беше добър и за нас. Ясно е, че руснаците проверяват как ще реагираме. Те правят такива тестове, за да видят колко далече могат да отидат. Надявам се, че по-далече от това, което се случи, няма да се опитват", каза още Шимански пред Bulgaria ON AIR

На въпрос на Милена Милотинова какво показа този инцидент за готовността на НАТО да реагира, посланикът отговори: "НАТО реагира както трябва. Нидерландските самолети дойдоха към Полша, преди руските дронове да нахлуят в нашето пространство. Руснаците ни накараха да бъдем по-въоръжени, да мислим повече за защита".

По думите му президентът на САЩ Доналд Тръмп също им е помогнал да открият, че не са мислили за това как ще се защитят, ако някой ги нападне.

Според посланик Мачей Шимански това, че Русия е постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, има значение, защото тя има право на вето.

