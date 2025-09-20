ЗАРЕЖДАНЕ...
|Посланикът на Полша: Руснаците ни накараха да бъдем по-въоръжени, да мислим повече за защита
"Това е тест колко сме сплотени в НАТО, дали ще реагираме, дали Полша ще остане сама. Този тест беше добър и за нас. Ясно е, че руснаците проверяват как ще реагираме. Те правят такива тестове, за да видят колко далече могат да отидат. Надявам се, че по-далече от това, което се случи, няма да се опитват", каза още Шимански пред Bulgaria ON AIR.
На въпрос на Милена Милотинова какво показа този инцидент за готовността на НАТО да реагира, посланикът отговори: "НАТО реагира както трябва. Нидерландските самолети дойдоха към Полша, преди руските дронове да нахлуят в нашето пространство. Руснаците ни накараха да бъдем по-въоръжени, да мислим повече за защита".
По думите му президентът на САЩ Доналд Тръмп също им е помогнал да открият, че не са мислили за това как ще се защитят, ако някой ги нападне.
Според посланик Мачей Шимански това, че Русия е постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, има значение, защото тя има право на вето.
