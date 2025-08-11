Новини
Потребителите на Android са получили предупреждението на Google, 30 секунди преди земетресението в Турция
Автор: Екип Ruse24.bg 15:56Коментари (0)21
©
Системата за ранни земетресения на Google за Android е уведомила потребителите близо 30 секунди преди началото на труса, който удари вчера района на Балъкесир, Турция. По данни на Европейския-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC), е бил с магнитуд 6.0 по скалата на Рихтер.

В същото време, хора с iPhone споделиха в социалните мрежи, че не са получили подобно предупреждение, пише Turkey Today. 

Съобщението, озаглавено "Очаква се леко трусене“, е информирало потребителите близо до Балъкесир за очаквано земетресение с магнитуд 5,7.

