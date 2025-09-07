© виж галерията Португалски служители, разследващи инцидента с дерайлиралия трамвай в Лисабон посочиха, че скъсан кабел по маршрута на железопътната линия може да е причината за трагедията, при която загинаха 17 души, а други 20 бяха ранени, пише BBC.



"След изследване на останките на мястото, веднага беше установено, че кабелът, свързващ двата вагона, се е поддал", се казва в изявление на националната служба за безопасност на транспорта. Спирачът се е опитал да задейства аварийните спирачки, но не е успял да предотврати дерайлирането, добавят разследващите.



Трамваят се е движила с около 60 км/ч, когато се е ударил в сградата.



Следователите подчертават, че не са стигнали до "валидни заключения" за причината за катастрофата и ще предоставят пълен доклад в рамките на 45 дни.