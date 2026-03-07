Появи се видео от атаката с дронове по летище в Дубай
Събщението дойде след инцидент с паднали отломки след прехваната ракета или дрон в района на летището рано тази сутрин.
Кадри от атаката с дрон по лещето се разпространиха в социалните мрежи.
Международните агенции съобщиха и за силни експлозии в столицата на ОАЕ, Абу Даби.
Националният авиопревозвач на Обединените арабски емирства съобщи днес в Х, че спира всички полети от и до Дубай до второ нареждане.
Малко по-късно стана ясно, че летището ''Дубай'' (DBX) и международното летище ''Al Maktoum'' частично са възобновили дейността си.
ФОКУС припомня, че днес Националният превозвач "България Еър" ще изпълни чартърен полет от Дубай до София, с който ще бъдат прибрани блокирани български туристи.
Полетът се организира от туроператорите "Бохемия" и "Абакс" и ще бъде изпълнен с Airbus A320 с общо 180 места, като всички са запълнени.
Полетът ще излети от Варна в 08:00 часа сутринта и ще извърши маршрут Варна – Дубай – Хургада – София, където се очаква да кацне в 21:15 часа местно време.
Поради напрежението в Близкия Изток, България активно предприема мерки и поддържа контакт със съответните институции с цел безопасността на гражданите, намиращи се в района на конфликта.
Активно се организират и специализирани полети, с които блокираните ни в държави от Близкия Изток сънародници да се приберат на родна почва.
