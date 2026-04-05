В мрежата се появиха кадри, показващи как Иран е ударил сградата на ''Кувейтската петролна корпорация'', в която се помещава и Министерството на петрола на Кувейт, както и петролната рафинерия Bapco Energies в Бахрейн, предава Цензор.НЕТ.

В резултат на атаката един от ударите е засегнал резервоар с петролни продукти.

И на двете места са избухнали силни пожари.

Кувейтските власти също обвиниха Иран в атака по инфраструктура в страната. Иранските удари с дронове сериозно са повредили две електроцентрали и инсталация за обезсоляване, според Министерството на електроенергията и водите на Кувейт. Според информационната агенция Куна, друг дрон се е разбил в сграда, принадлежаща на Министерството на финансите, също причинявайки значителни материални щети. При този инцидент не се съобщава за жертви.