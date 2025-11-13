Сподели close
Екипи на пожарната спасиха обитателите на жилищна сграда в центъра на гръцката столица, след като късно в сряда вечерта избухна пожар, предава eKathimerini.

По информация на пожарната двама души са откарани в болница с дихателни затруднения, причинени от вдишването на дим. Инцидентът е станал в жилищен блок на площад Америкис, на кръстовището на улиците Никозия и Кносос.

Свидетели твърдят, че малко преди избухването на пожара се чули няколко експлозии откъм електромерите в сградата, след което коридорите бързо се изпълнили с гъст дим. Пожарът е бил локализиран и напълно потушен след близо два часа работа на огнеборците.