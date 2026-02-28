Иран нанесе удари по американски бази в различни държави в Близкия изток, удари имаше и в Дубай (ОАЕ). В социалните мрежи се появиха видеа на хора, които тичат към убежища в Дубай, докато звучат сирени за въздушно нападение. Свидетели разказват предче над града са се чули най-малко три големи експлозии.Пожар е избухнал близо до входа на хотел Fairmont The Palm в Дубай, след като според съобщения от небето са паднали отломки по време на иранска ракетна атака.Снимки в социалните медии и видеоклипове, проверени от Sky News, показват голям пожар и дим, издигащ се отвън на сградата.Медийната служба на Дубай съобщи, че екипи за спешно реагиране са се отзовали на "инцидент“ в сграда в района на Palm Jumeirah.