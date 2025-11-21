Сподели close
Пожар избухна по време на срещата на ООН за климатичните промени в Белем, Бразилия, съобщиха организаторите. Тринадесет души са лекувани за вдишване на дим от пожар, пише Tanjug. 

В изявлението се казва, че пожарът е избухнал в т.нар. синя зона. Служителите на сигурността на ООН са реагирали бързо, като огънят е бил овладян за няколко минути. 

"Хората са безопасно евакуирани", се казва в изявлението.