Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Пожар в жилищен блок в района на Барселона причини смъртта на петима души, а други четирима са с леки изгаряния. Инцидента е станал късно снощи в североизточната част на Каталуния, предаде Reuters.

Пожарът е избухнал в склад на пететажната сграда в град Манлеу, намиращ се северно от Барселона и населен с 21 000 души, съобщи местната пожарна служба.

Все още не е ясно защо жертвите не са могли да избягат от склада. Каталунската полиция започна разследване за установяване на причините за пожара.

Идентифицирането на жертвите продължава, тъй като някои от телата са изгорели.