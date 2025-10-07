ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пожар в болница в Индия уби най-малко осем души в интензивно отделение
Пожарът е избухмал в най-голямата правителствена болница в Джайпур около 23:20 часа местно време в интензивното отделение на Травматологичния център, където загинаха осем пациенти, включително три жени.
Длъжностните лица подозират, че пожарът е причибен от късо съединение в склада на отделението за интензивното лечение, където са се съхранявали документи, медицинско оборудване и епруветки за кръвни проби. Огънят бързо обхванал цялото отделение и димът се разпространил. Освен осемте пациенти, загинали при инцидента, трима са в критично състояние.
По време на инцидента общо 18 пациенти са били приети в интензивното отделение, от които 11 са били в същото отделение, където е избухнал пожарът.
Доктор Анураг Дакад, главен лекар в Травматологичния център, заяви, че в интензивното отделение е имало 11 пациенти. Някои от тях са били незабавно евакуирани. В съседното интензивно отделение е имало 13 пациенти. Шестима пациенти са били блокирани вътре, докато пожарът се е разпространявал.
Семействата на загиналите обвиниха известната болница в небрежност и организираха протест пред Травматичния център. След като получи информация за инцидента, главният министър Бхаджан Лал Шарма пристигна в болницата късно през нощта и разпореди незабавното осигуряване на всички ресурси за лечението на ранените.
Главният министър заяви: "Това е много тъжен и тревожен инцидент. Ще бъдат предприети строги действия срещу виновниците".
