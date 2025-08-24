Новини
Пожар в завод за масла в САЩ 
Автор: Елиза Дечева 12:37
©
Пожар в завод за масла и смазочни материали в американския щат Луизиана предизвика масова евакуация на гражданите в радиус близо 2 км, пише fox 26 houston. 

Към събота, повече от 24 часа след първоначалния взрив, щатската полиция на Луизиана заяви, че огънят все още гори, но е овладян на 90%. 

Заповедта за евакуация все още остава в сила. Наред с това е била създадена и първоначална гореща линия за природата, която да помогне при доклади за засегнати диви животни. 

Smitty's Supply, компанията, чието съоръжение е в пламъци, също ще създаде специална гореща линия за искове. 

Местните агенции съобщават, че няма пострадали хора при експлозията, а причината за пожара все още остава неясна. 

Департаментът за качество на околната среда на Луизиана съобщи, че събира водни проби от райони, засегнати от пожара. Очаква се резултатите да бъдат ясни в рамките на следващите 48 часа.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
