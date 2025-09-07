ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Пожар в сладкарска фабрика в Македония, 18 души са ранени
"Петима от ранените са подложени на операция, четирима от тях имат изгаряния на краката от първа и втора степен. Пети човек, който е приет в хирургичното отделение, е с инхалационни (токсикологични) наранявания. Други петима души, ранени при пожара, се лекуват във вътрешното отделение на многопрофилната болница в Кочани. Всички имат инхалационни наранявания (вдишване на дим) и токсикологични находки. Други шестима души незабавно са насочени към клиника в Скопие, всички отровени от дима от пожара. Останалите си тръгнаха след предписаната медицинска интервенция", обясни д-р Стърджън.
Пожарът във фабриката е избухнал вчера вечерта около 18:40 часа местно време в складове 6, 7 и 8.
Кметът на Община Виница Миле Петков каза, че пожарът е локализиран.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил се заби в бензиностанция в София
21:56 / 05.09.2025
Още едно дете е било свидетел на побоя над шефа на МВР в Русе
12:12 / 06.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: