Пожарна кола блъсна и уби българка в Гърция

© 61-годишна жена от България загуби живота си при пътнотранспортно произшествие с участието на пожарна кола, станало по обяд в района на Кератеа, пише Iefimerida.



Според гръцката полиция малко преди 15:00 часа на провинциалния път Кератеас-Анависос пожарна кола се е сблъскала с колата, управлявана от 61-годишната жена, в резултат на което тя е получила сериозни наранявания.



Пътнотранспортно произшествие в Кератеа: Двама пожарникари леко ранени



61-годишната жена е била транспортирана с линейка на EKAB до болница "КАТ“, където е починала малко по-късно. Двама пожарникари също са леко ранени при сблъсъка и са транспортирани до 251-ва военна болница.



Както съобщи полицията, шофьорът на пожарната кола е арестуван, а по-късно е освободен по заповед на прокурор.