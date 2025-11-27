The Independent.
Спасителните екипи започнаха да претърсват апартаменти за оцелели в четири от блоковете, където пожарът е потушен, и се очаква броят на жертвите да продължи да нараства. Други 45 души, настанени в болници, остават в критично състояние.
Пожарът, който обхвана седем блока от висок жилищен комплекс, все още не е овладян от почти 22 часа след избухването му в северния квартал Тай По.
Пожарникарите и спасителните екипи на мястото на инцидента "трябва да бъдат изключително внимателни", защото има опасения, че изгорели бамбукови скелета могат да се срутят върху тях. Това заяви заместник-директорът на пожарната служба Уонг Ка-винг.
Той каза, че части от изгорялите скелета вече са се срутили.
"Температурите на мястото на пожара са изключително високи, така че работим етаж по етаж. Всеки етаж се претърсва от екип от осем души", добави той.
Експерти казват, че бамбукови скелета вероятно са позволили на огъня да се разпространи бързо между сградите.
Джон Лий, главният изпълнителен директор на Хонконг, казва, че правителството може да отложи общите избори на 7 декември, наричайки пожара "мащабна катастрофа".
Припомняме, че полицията арестува трима души по подозрение в непредумишлено убийство във връзка с пожара в жилищния комплекс.
Пожарът в Хонконг отне живота на 55 души, над 270 са в неизвестност, докато спасителните операции продължават
