The Straits Times.
Пожарът, който избухна следобед на 26 ноември, беше овладян късно на 27 ноември, въпреки че все още имаше огнища от пламъци в някои апартаменти.
Властите описват трагедията като най-смъртоносният пожар в Хонконг от десетилетия. Заради него се взе и под внимание контрола върху системата за безопасност на града и дали властите са реагирали достатъчно решително на предупредителни знаци.
Комплексът в Тай По, състоящ се от няколко жилищни кули, е приютявал около 4 600 души.
Регулаторите са провели 16 проверки на проекта за реновация и са издали многократни писмени предупреждения, призоваващи изпълнителя да въведе подходящи мерки за превенция на пожари, включително дори миналата седмица, според Министерството на труда.
Разкритията породиха опасения относно прилагането на стандартите за безопасност. Полицията арестува трима висши лица от инженерна компания по подозрение в непредумишлено убийство.
Пожарът в Хонконг взе 94 жертви
©
Още по темата
Пожарът в Хонконг отне живота на 55 души, над 270 са в неизвестност, докато спасителните операции продължават
27.11
Пожарът в Хонконг отне живота на 44 души, стотици са в неизвестност, докато спасителните операции продължават
27.11
Още от категорията
/
Протестиращи щурмуваха националния дворец в Мексико Сити, искат оставката на президента Клаудия Шейнбаум
16.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Путин: Планът на САЩ за Украйна може да бъде поставен в основата ...
16:48 / 27.11.2025
България, Гърция и Кипър искат да купят дронове и анти-дрон систе...
15:52 / 27.11.2025
Пожарът в Хонконг отне живота на 55 души, над 270 са в неизвестно...
10:29 / 27.11.2025
Стрелба близо до Белия дом: Двама членове на Националната гвардия...
22:37 / 26.11.2025
36 загинали и 279 изчезнали в огнения ад в Хонконг
20:01 / 26.11.2025
Калас: Путин не може да постигне целите си на бойното поле, затов...
19:47 / 26.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.