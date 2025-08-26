Позволиха 10-часовия работен ден на гърците

© Министерството на труда представи ново законодателство, което предвижда 10-часови работни дни в продължение на четири дни в седмицата, през цялата година, индивидуални договори с намалено работно време, 13-часова дневна заетост в компании, които не предоставят кратка почивка, но също така и намаляване на разходите за извънреден труд, пише Kathimerini.



Законопроектът от 88 члена, озаглавен "Справедлива работа за всички“, изяснява съществените промени в индивидуалното трудово право. Например, периодът на увеличени и намалени периоди на заетост, т.е. референтният период за уреждане на работното време, може да започне от една седмица и да достигне до 12 месеца. На практика това означава, че въз основа на нуждите на работодателя и при условие че служителят (ако няма синдикат или асоциация) е съгласен, работното време може да бъде уредено дори на седмична база или непрекъснато.



Законът също така изяснява правилата за извънреден труд, като позволява на служителите да работят до 13 часа на ден по доброволно споразумение, като заплащането се увеличава с 40%. Ограниченията за седмичното и годишното работно време остават в сила, а служителите са изрично защитени от уволнение, ако откажат допълнителни часове. Въпреки това, извънредният труд може да достигне до четири часа на ден при един и същ работодател.



В обяснителния доклад, който придружава законопроекта, обаче се пояснява, че в случаите, когато е предвидена почивка за извънработно време, какъвто е случаят в големи предприятия в сектора на търговията на дребно като супермаркети и промишленост, 13-часовият работен ден не може да се прилага. Това е така, защото в тези случаи 13 часа работа и 30-минутна почивка надвишават задължителните 11-часови почивки в рамките на 24 последователни часа.



В проектозакона се посочва също, че служителите, работещи извънредно, имат право на възнаграждение, равно на изплатената почасова заплата, увеличена с 40% за всеки час законно отработен извънреден труд, до четири часа на ден и до 150 часа годишно.



Що се отнася до организацията на работното време, изрично е предвидено, че референтният период за редуващи се фази на увеличена и намалена заетост се удължава от шест на 12 месеца и не може да бъде по-кратък от една седмица.



Министерството посочва, че новите разпоредби няма да засегнат текущия диалог на правителството със социалните партньори, който се отнася до укрепването на секторните трудови споразумения.



Законопроектът ще остане отворен за обществено обсъждане до 19 септември.