Преди срещата на американските и европейските представители за мирня план за Украйна полицаи охраняват околностите на хотел "Интерконтинентал" в Женева, предаваЖурналистите започват да наблюдават подготовката за срещата за Украйна пред хотел "Интерконтинентал". Докато полицаите охраняват мястото.Малко по-рано бе съобщено, че американският държавен секретар Марко Рубио е пристигна тази сутрин в Женева.Днес, 23 ноември, украински, американски и европейски представители се срещат, за да обсъдят плана на Доналд Тръмп за Украйна.