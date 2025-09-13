ЗАРЕЖДАНЕ...
|Председателят на ЕЦБ: Имахме безпокойство назад във времето, че еврото ще проработи
"Връщате ме назад във времето преди няколко десетилетия, когато всички ние преминахме към еврото. Имахме това безпокойство. Каква щеше да бъде тази промяна? Щеше ли да проработи? Щеше ли да функционира мигновено? Проработи. Премахна се този кошмар от необходимостта да сменяте местната си валута с друга валута, за да пътувате, да сключвате транзакции или да осъществявате какъвто и да е бизнес с други членове", каза още тя.
"Всеки член около масата, всеки от 21-те членове, има глас, който се разглежда и уважава точно както гласът на останалите, независимо колко малка или голяма е страната", увери Кристин Лагард.
