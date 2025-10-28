ЗАРЕЖДАНЕ...
Представят климатичните промени чрез числа и факти – ако сте на тази вълна, изтеглете джобния наръчник
Кампанията #ClimateCounts представя 30 факта за климата, всеки от които е придружен от въздействаща визуализация, създадена да направи темата за климатичните промени по-близка и по-неотложна.
Инициативата е част от усилията на UNDP да повиши осведомеността и да мобилизира общностите в навечерието на 30-ата конференция на ООН по изменението на климата (COP30), която ще се проведе в Белем, Бразилия, между 10 и 21 ноември. Тази година бележи и 10-годишнината от Парижкото споразумение – ключов момент в глобалната борба с климатичните промени.
"Докато светът се подготвя за COP30 и страните представят новите си ангажименти по Парижкото споразумение, посланието е ясно: нямаме време за губене," заяви Каси Флин, глобален директор на UNDP по климатичните промени.
"Сега е моментът да превърнем плановете в реални действия. #ClimateCounts насочва вниманието към 30 убедителни факта, които показват, че смелите климатични действия могат да стимулират просперитет, устойчивост и справедливост – доказвайки, че това, което е добро за планетата, е добро и за хората."
С оглед на нарастващата дезинформация и невярна информация, свързани с климата, #ClimateCounts има за цел да повиши климатичната грамотност и да насърчи хората и общностите да предприемат и да изискват по-амбициозни действия за климата. Активното участие на гражданите е от решаващо значение, тъй като страните се подготвят да представят и приложат своите актуализирани национални планове за действие по климата (НПДК / NDCs) с нови цели по Парижкото споразумение.
За популяризирането на кампанията посланиците на добра воля на UNDP и млади климатични активисти ще споделят тези факти по целия свят. Кампанията първоначално ще бъде достъпна на английски, френски, испански и португалски език, като по-късно ще бъдат добавени и други езици.
Кампанията #ClimateCounts стъпва върху дългогодишния опит на UNDP в областта на климатичните действия и научнообоснованите данни. Чрез програмата Climate Promise – най-мащабното климатично портфолио в системата на ООН – UNDP подпомага над 140 държави с повече от 2,45 милиарда щатски долара безвъзмездно финансиране. Тази дейност се опира на експертизата на организацията в области като адаптация, смекчаване на климатичните промени, въглеродни пазари, климат и гори, климатични рискове и сигурност, както и политики и стратегии за климата.
Можете да разгледате кампанията и да изтеглите нейния джобен наръчник тук.
За Програмата за развитие на ООН (UNDP)
Програмата за развитие на ООН (UNDP) е водещата организация на ООН, която се бори срещу несправедливостта, породена от бедността, неравенството и климатичните промени. Работейки с широка мрежа от експерти и партньори в 170 държави, UNDP подпомага нациите да изграждат устойчиви и интегрирани решения в полза на хората и планетата.
Програмата Climate Promise е най-голямото климатично портфолио в системата на ООН, което работи с над 140 държави и територии, пряко подпомагайки 37 милиона души. Тя реализира проекти на обща стойност над 2,45 милиарда щатски долара и се основава на експертния опит на UNDP в адаптацията, въглеродните пазари, горските екосистеми, климатичните политики и стратегии, както и смекчаването на последиците от климатичните промени.
