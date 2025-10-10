Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Предупреждение: Планът на ЕС за достъпна енергия може да доведе до по-високи разходи
Автор: Десислава Томева 15:37Коментари (0)63
©
Новият План за действие за енергия на достъпни цени на Европейската комисия (COM/2025/79), представен в рамките на Пакта за чиста промишленост, обещава да направи енергията по-достъпна и чиста за домакинствата и бизнеса. Но според нов доклад на Наблюдателницата на регулациите в ЕС, в която участват и експерти от ИПИ, озаглавен "Unlocking the True Value of Our Energy Union“, комбинацията от противоречиви политики може да доведе до по-високи разходи, пазарна несигурност и слаб напредък в реформите. Изводите са на икономистите от ИПИ, цитирани от "Фокус".

Енергията в Европа е сред най-скъпите в света, а индустриите, зависими от интензивна консумация, губят конкурентоспособност спрямо САЩ, Китай и Япония. Въпреки че ЕС разполага с най-голямата интегрирана енергийна мрежа в света, забавянията в изграждането на нови междусистемни връзки и бюрократичните пречки спъват напредъка към истински енергиен съюз.

За страни като България, които имат по-висока енергийна бедност и зависимост от въглища, планът може да доведе до двойно натоварване – нужда от инвестиции в зелена енергия при запазване на високи цени за крайните потребители. От друга страна ключови за страната са инвестициите в мрежата и свързаността.

Три основни проблема

Според Европейската комисия, енергийните предизвикателства на съюза произтичат от три взаимосвързани фактора:

– Зависимост от изкопаеми горива – ЕС все още внася около 90% от природния си газ, което го прави уязвим на глобални шокове;

– Неефективна интеграция – липсата на координация между националните мрежи и бавните разрешителни процедури задържат цените високи;

– Структурни разходи по декарбонизацията – инвестициите в електрически мрежи, съхранение и гъвкавост вече струват милиарди и продължават да растат.

Планът цели да реши тези проблеми чрез пълна интеграция на пазарите, ускорена декарбонизация и по-прозрачен и справедлив газов пазар. Очакваните икономически ползи са впечатляващи – спестявания от 130 милиарда евро годишно до 2030 г. (0,65% от БВП), като могат да достигнат до 260 милиарда евро към 2040 г. Но, както отбелязват авторите, тези прогнози са силно зависими от реалното прилагане и последователността на мерките.

В същността си Планът за действие е амбициозен. Той цели да се бори с енергийната бедност, да предотврати колапса на индустриите, да довърши изграждането на енергийния съюз и да финансира прехода към чиста енергия. Въпреки това, зависимостта му от мащабни инвестиции, централизирано управление, прекалено оптимистичен график и "вярата на доверие“ в определени допускания пораждат съмнения дали ЕС може едновременно да осигури евтина енергия днес и системна декарбонизация в бъдеще – без да се препъне в собствените си противоречия.

Взаимоизключващи се цели в плана за достъпна енергия

Сред положителните страни на плана се открояват либералните мерки, насочени към по-голяма пазарна ефективност. Те включват намаляване на данъците върху електроенергията, съкращаване на административните процедури, борба с монополите и картелите, както и повишаване на прозрачността за потребителите и бизнеса. Това са стъпки, които, ако бъдат приложени последователно, могат реално да облекчат натиска върху цените и да насърчат конкуренцията.

В същото време обаче значителна част от останалите политики разкриват силна централизация и стремеж към административно управление на пазара. Европейската комисия се опитва активно да насочва процесите чрез публични инвестиции и пряко влияние върху решенията на частния сектор, вместо да позволи на пазарните механизми да се адаптират естествено. Според доклада това показва прекомерна вяра в способността на институциите да "управляват“ икономическите резултати.

Примери за подобен подход са ускорената електрификация на индустрията и поддържането на курса към декарбонизация, въпреки високите ѝ разходи, както и липсата на по-гъвкави, по-ефективни алтернативи. В други части на плана се разчита на технологии, които все още са твърде скъпи или недоразвити, като мащабното съхранение на енергия и пълната дигитализация на мрежите – идеи, които предполагат, че иновациите могат да се планират административно и без разходи. Силно противоречива мярка остава контролът върху цените – инструмент, който според икономисти и регулатори неизменно води до пазарни изкривявания.

Най-сериозният проблем, заключават авторите, е взаимното изключване на целите. ЕС иска едновременно да повиши енергийната ефективност и да предложи по-ниски цени, да повиши конкурентоспособността и да ускори прехода към зелена енергия (без да признае ролята на ядрената енергетика), и да инвестира в сигурност на мрежата, без да увеличава разходите в краткосрочен план. "Когато се опитваш да гониш два заека едновременно, накрая оставаш без задоволителен резултат – по-гладен, по-уморен и в по-лоша позиция отпреди“, пишат Карло Станяро (Istituto Bruno Leoni) и Кевин Фернандес-Косиалс (Universidad Politécnica de Madrid).

Експертна оценка: умерено антилиберална политика

Панелът на "Наблюдателницата на регулациите в ЕС“, съставен от 34 експерти от различни страни в ЕС, оценява плана средно с 5,15 от 10 точки (където 0 означава пълна регулация, а 10 – пълна дерегулация), обясняват експертите от ИПИ. Претегленият резултат от 4,65 точки показва умерен, но преобладаващо антилиберален характер на политиките.

Най-висока оценка получават мерки като намаляване на данъците върху електроенергията (8,0) и съкращаване на разрешителните срокове (7,0), докато контролът върху цените при кризи е оценен едва с 2,0, което показва сериозен скептицизъм към административните интервенции.

Препоръки

В заключение, авторите препоръчват на Европейския съюз да се насочи към по-свободен и пазарно ориентиран подход. Вместо нови регулации и директиви, Брюксел трябва да заложи на:

– незабавно намаляване на данъците върху енергията;

реформа на системата за търговия с емисии и постепенно премахване на изкривяващите субсидии;

– доброволно прилагане на мерки за енергийна ефективност, вместо задължителни квоти и лимити;

– насърчаване на иновации и частни инвестиции, вместо централизирани планове и бюрокрация.

Докладът "Unlocking the True Value of Our Energy Union“ подчертава, че истинският успех на енергийния преход ще зависи не от количеството регулации, а от свободата на пазара да открива ефективните решения. Европа има потенциал да постигне едновременно зелена и достъпна енергия — но само ако позволи на конкуренцията, а не на директивите, да води процеса.

Наблюдателница на регулациите в ЕС – нова инициатива на EPICENTER, в която участва и екип на ИПИ. EPICENTER е независима мрежа от дванадесет водещи мозъчни тръста от цяла Европа. Тя се стреми да информира европейския политически дебат и да насърчава принципите на свободното общество, като обединява експертния опит на своите членове. ИПИ е сред 12-те пълноправни членове на мрежата.

Още по темата: общо новини по темата: 45
09.10.2025 »
02.10.2025 »
29.09.2025 »
29.09.2025 »
24.09.2025 »
22.09.2025 »
предишна страница [ 1/8 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
12:18 / 08.10.2025
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
22:38 / 09.10.2025
Възстановиха движението по линията Русе - Николово - Долно Абланово - Просена
Възстановиха движението по линията Русе - Николово - Долно Абланово - Просена
17:06 / 09.10.2025
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
13:13 / 09.10.2025
Община Русе отводнява улиците, регистрирани са 16 сигнала за изминалото денонощие
Община Русе отводнява улиците, регистрирани са 16 сигнала за изминалото денонощие
11:23 / 08.10.2025
Драгомир Драганов за рисковите участъци: Всички институции са на терен и няма повод за излишна паника
Драгомир Драганов за рисковите участъци: Всички институции са на терен и няма повод за излишна паника
17:19 / 09.10.2025
Прехвърлиха делото за пребития шеф на полицията в Русе към прокуратурата във Велико Търново
Прехвърлиха делото за пребития шеф на полицията в Русе към прокуратурата във Велико Търново
16:59 / 08.10.2025
Актуални теми
Реформи в БДЖ
51-ото Народно събрание
Регистрираха Българска православна старостилна църква
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зелен преход
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: