Proto Thema.
Във Воница и Превеза са наводнени няколко пътища, като в много случаи пътната полиция се е намесила, за да изпомпва вода от мазета и приземни помещения.
В Солун силни ветрове са причинили падане на дървета, което е нанесло щети на автомобили в поне два случая.
Новото влошаване на времето се дължи на движението на барометрично ниско налягане от Южна Италия към Северна Гърция, феномен, който ще доведе до обширни валежи и локални силни бури от запад на изток. Националната метеорологична служба е издала извънредно предупреждение за влошаване на времето, предупреждавайки за силни явления в много райони на страната.
Предупреждение за опасно време в Гърция: Силни ветрове в Солун, наводнения във Воница и Превеза
©
Още по темата
/
Проливни дъждове връхлетяха Гърция: Улиците се превърнаха в потоци, има забрана за движение на автомобили
31.03
Още от категорията
/
"Мордор" — но наяве: Паркът в Нова Зеландия, където е заснет "Властелинът на пръстените", изгоря
12:19
British Airways ще предлага безплатен интернет на всички пътници след споразумение с компанията на Илон Мъск
10:45
Захарова за оставките в ВВС: Те разпространиха лъжи за фронта, фалшиви новини за Сирия, за Буча, това няма край
10:20
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Изненада за чужденците, които са нарушили правилата за движение в...
17:37 / 09.11.2025
Сергей Лавров се появи: Готови сме за срещи лице в лице!
13:55 / 09.11.2025
Адвокатите на обвинените в кражба на гориво в Старозагорско: Няма...
13:32 / 09.11.2025
Вучич отговори на критиките на Захарова за доставки на сръбски бо...
13:32 / 09.11.2025
Reuters: САЩ отрекоха Унгария, да бесрочно освободена от санкциит...
11:07 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.