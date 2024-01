© виж галерията Арестуваха мъж в събота за предполагаем опит да проникне в апартамента на певицата Тейлър Суифт в Ню Йорк, Трайбека.



Говорител на нюйоркското полицейско управление разкри пред сп. Page Six, че служителите са получили обаждане за "нарушител на обществения ред“ на ул. "Франклин".



"При пристигането полицията беше информирана, че лицето се е опитало да отвори врата на сграда на мястото“, добавя служителят по обществена информация.



Полицията не потвърди, че мъжът, чиято самоличност все още не е разкрита, се е опитвал да влезе в резиденцията на Суифт. Отделен източник обаче потвърждава, че са били свидетели на заподозрения, опитващ се да влезе в нейното жилище.



"За първи път го видях около 13 часа. — той се качи до вратата на Тейлър“, разказват очевидци. "Не съм сигурен дали почука или звънна на вратата.“



Източникът също така посочва, че са видели как въпросният индивид обикаля квартала - особено около мястото, където живее Суифт - "няколко седмици наред".



Втори източник, който живее наблизо, казва ексклузивно на Page Six, че и те са били свидетели на същия мъж, който "дебне тук в продължение на месец“.



Според очевидци той "спи на стълбището, постоянно пуши, крещи и като цяло кара всички да се чувстват неудобно“.



"Когато пристигна преди Коледа, съпругът ми попита какво прави тук и той каза: "Искам да видя Тейлър“, твърди съседът. "По едно време дори носеше цветя.“



Нюйоркчани споделят, че са викали полиция "многократно“, но служителите не са направили нищо, докато мъжът наистина не се е опитал да влезе в сградата.



"Помолих го да си тръгне тази сутрин и той просто ме зяпна като кататоничен“, добавя съседът. "Пълна откачалка“.



От Page Six се свързаха с представителя на Swift за коментар, но не получиха отговор веднага.



Изглежда 34-годината суперзвезда все още е била в Ню Йорк - и вероятно в сградата си, когато предполагаемият преследвач се е опитал да влезе с взлом.